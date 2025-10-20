ETV Bharat / entertainment

ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਫੁੱਲ

ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ (PHOTO: Facebook@Babu Singh Maan)
Published : October 20, 2025 at 3:48 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਚਾਨਕ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੂੰ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਿਨੇਮਾ, ਸੰਗੀਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਨੀਆਂ-ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੀ ਉਪ-ਸਥਿਤ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਹੜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦ ਪਲ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਸੰਧੂ ਸੁਰਜੀਤ, ਹਰਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੰਵਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬੱਬੂ ਬਰਾੜ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲੂਵਾਲਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।

ਗੀਤਕਾਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ (Photo: ETV Bharat)

ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਬੀਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜਾਅ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਉਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਖ਼ਾ ਤੱਕ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰਵੀ ਮਾਨ ਮਰਾੜ੍ਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਦਿਕ ਇਲਾਕਾ ਪਿੰਡ ਮਾਨ ਮਰਾੜ੍ਹ ਉਮੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

