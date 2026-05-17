ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ 'ਚ ਛਾਈ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਓਬਰਾਏ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Harsimran Oberoi
ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਓਬਰਾਏ (Special Arrangement)
Published : May 17, 2026 at 9:51 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਸਟਾਰਰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ' ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਓਬਰਾਏ ਮਾਇਆਨਗਰੀ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡੈਬਿਊ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ -ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਕਬੂਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਖਿਲ ਨੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ, ਉਤਕਰਸ਼ ਨਯਥਾਨੀ ਵੱਲੋ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਮੋਹਨ ਵਾਰੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਸ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਉਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਨਮਾਸ਼ੀਵਰਤੀ, ਅਮਿਤ ਸਾਧ, ਸਮੀਰਾ ਰੈਡੀ, ਨੀਤੂ ਚੰਦਰਾ, ਤ੍ਰਿਧਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਲ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜਿਹੇ ਮੰਨੇ -ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਟਾਰਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋ ਜੋ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਮਿਲੀ , ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪਿੰਡ ਆਲਾ ਸਕੂਲ' ਅਤੇ ਗੁਰੀ ਨਾਲ 'ਲਵਰ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਮਿਰਜਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਹੇਟ ਸਟੋਰੀ' 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਲੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ 'ਚ ਖਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਬੱਬ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਨ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਨਾਮਵਰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਣਾ ਪਿਆ।

ਆਗਾਮੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਸ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

