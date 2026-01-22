ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਕੋਹਰਾ 2' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਉਤੇ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਕੋਹਰਾ 2' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਉਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : January 22, 2026 at 1:14 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸਟਾਰਰ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3' ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਕੋਹਰਾ 2' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ 'ਕੋਹਰਾ 2' ਅਪਰਾਧ ਥ੍ਰਿਲਰ ਲੜੀ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦੂਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 11 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਬਰੁਨ ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲਜ਼ 'ਚ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚੈਲੇਜ਼ਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਹਦਾ ਅਤੇ ਆਫ ਬੀਟ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਕਡ੍ਰਾਪ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਉਲਝੀਆਂ ਤਾਣੀਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਯਥਾਰਥਵਾਦ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਨਾਟਕ 'ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਬੰਦੇ' ਦੇ ਮੰਚਨ 'ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮੰਚਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਜਲਦ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
