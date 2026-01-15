ਨਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਗੱਭਰੂ, ਚੁਫੇਂਰਿਓ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਨਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਗੱਭਰੂ, ਚੁਫੇਂਰਿਓ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 15, 2026 at 9:28 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਲਹਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਾ 'ਜਾਨ ਜਾਨ ਕਹਿਤੇ ਥੇ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚੁਫੇਂਰਿਓ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਮੇਰੀ ਟਿਊਨ' ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਸੰਗੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਕਤ ਗਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਗਾਇਕ ਬਿਸਮਿਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੁਨਾਲ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਦਿਤਿਆ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਗੀਤਬੱਧਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਸੱਤੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਗਏ ਉਕਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮਾਇਰਾ ਦਸਤੂਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਓਟੀਟੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਰਜਾਣੇ', 'ਜਸਪਾਲ', 'ਬੈਚ 2013' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਅਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀ ਕਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਜਲਦ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: