'ਬਾਰਡਰ 2' ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਪਾਲੀ ਸੰਧੂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਪਾਲੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : January 16, 2026 at 5:04 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 'ਬਾਰਡਰ 2', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਪਾਲੀ ਸੰਧੂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਣਗੇ।
'ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਫਿਲਮਸ' ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਲੇਖਣ ਨਿੱਧੀ ਦੱਤਾ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਅਹਾਨ ਸ਼ੈਟੀ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ, ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਚੀਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਪਾਲੀ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ ਪਾਲੀ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਲਘੂ ਅਤੇ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਮਾਈਨਿੰਗ: ਰੇਤੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ', 'ਮਜਾਜਣ ਓਰਕੈਸਟਰਾ', ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤਖਤਗੜ੍ਹ', 'ਵਾਰਦਾਤ', ਓਟੀਟੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰੇ ਰੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
