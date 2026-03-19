ਕੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 4 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ
ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 19, 2026 at 12:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਅੱਜ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਗਾਦੀ, ਗੁੜੀ ਪਰਵ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 18 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 49 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਨਟਾਈਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ।
Pakistan ke Atankwad ko pure world mei buri tarah exposed karne wali film 👏 @adityadharfilms thanks so much sir . Sabki ankhe kholne ke liye @RanveerOfficial #PakistanNews #dhurandhar2 pic.twitter.com/Ak58uSNj3Q— Dhruv yadav (@iamdhruvyadav18) March 18, 2026
ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀਕਵਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
OH MY GOD SHE FINDS OUT!!! #Dhurandhar2 pic.twitter.com/WKn6pKojH8— keshav marwadi (@MarwadiKes74168) March 18, 2026
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।"
one giant step @narendramodi took that broke the back of pakistani jihadi funded terrorism and unrest in bharat. #demonetisation #dhurandhar2 pic.twitter.com/HhBZ8lP5Aj— shoonya (@forevershoonya) March 18, 2026
ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਨਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਧੁਰੰਧਰ 2 ਭਾਵੇਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਮੋਹਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।"
Dhurandhar 2: Even though the film runs close to 4 hours, it never feels boring. The story keeps you engaged all the time. Screenplay outstanding, direction mind-blowing#Dhurandhar2 #ranveersingh #adityadhar pic.twitter.com/iPCDKJAH4O— U R B A N S E C R E T S 🤫 (@stiwari1510) March 18, 2026
ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਧੁਰੰਧਰ 2 ਹੌਲੀ ਪਰ ਸਥਿਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਮਲ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਰਣਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਖੂਨੀ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।"
So... Just finished watching #DhurandharTheRevenge. Still gasping for air....#Dhurandhar2 is more Nationalistic, Explosive & Gripping than the 1st part. Even the performances are more stellar.— Navneet Mundhra (@navneet_mundhra) March 18, 2026
Yes, the narrative is convenient & some instances look far-fetched.. but they're… pic.twitter.com/YRKTJsyIMm
ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਧੁਰੰਧਰ 2 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ - ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀਕਵਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ।"
#Dhurandhar2 : slow but steady, god level making and execution, script was damn good, Ranveer on beast mode, sara was nice and all other actors were good, also the technical side was freaking awesome. BLOODY REVENGE done.— 𝗦𝗮𝗯𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮𝗱𝗵 (@Sab3ari) March 18, 2026
കിടിലം പടം 🙏🏼🔥
pic.twitter.com/M4uOtzeni7
ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੋਦੀ ਜੀ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ।"
Dhurandhar The Revenge 🔥— U R B A N S E C R E T S 🤫 (@stiwari1510) March 19, 2026
Dhurandhar has crashed the system of India's Momins too
On Hindu New Year, the anti-nationals are about to be set ablaze
If there's Yogi, there's faith... Recognized it, haven't you, Hindus?#Dhurandhar2 #AdityDhar #RanveerSingh pic.twitter.com/pqcmrrtHZA
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
DHURANDHAR 2: THE REVENGE. (FINAL REVIEW)— yadav arush (@GareebBaddie) March 18, 2026
The Movie compared to the part One, is more intense and full of emotions. Talking About The character development, jaskirat's backstory part and the development is insane. #dhurandhar2 pic.twitter.com/OMr0vyCcHu