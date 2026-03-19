ਕੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 4 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ

ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 19, 2026 at 12:45 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਅੱਜ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਗਾਦੀ, ਗੁੜੀ ਪਰਵ, ਨਵਰਾਤਰੀ ਅਤੇ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 18 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ 3 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 49 ਮਿੰਟ ਦੇ ਰਨਟਾਈਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ।

ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਰ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀਕਵਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।"

ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਨਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਧੁਰੰਧਰ 2 ਭਾਵੇਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਹੈ ਪਰ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਮੋਹਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਧੁਰੰਧਰ 2 ਹੌਲੀ ਪਰ ਸਥਿਰ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਮਲ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਰਣਵੀਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਖੂਨੀ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।"

ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਧੁਰੰਧਰ 2 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ - ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀਕਵਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ।"

ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੋਦੀ ਜੀ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ। 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ।"

