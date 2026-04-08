'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਇਹ ਗੱਭਰੂ, ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ

'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਇਹ ਗੱਭਰੂ, ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ
'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 8, 2026 at 2:30 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 3' ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਨਾਮ ਬਣ ਉਭਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਜੱਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਆਪਣੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੀ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕਕਾਰ 'ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਥੀਏਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਰੌਣਕ' ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 'ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਡੇ' ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਖ਼ਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਜਰਾ', 'ਪਲੀਜ਼ ਕਿਲ ਮੀ', 'ਜਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ', 'ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ', 'ਐਨੀ ਹਾਓ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ' ਅਤੇ 'ਮੁੰਡਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟੀਆ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਲਵਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਅਦਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
