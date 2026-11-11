ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਗਿੱਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ 'ਰੰਨਾਂ 'ਚ ਧੰਨਾ'
ਪਵਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਮਨ ਗਿੱਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਰੰਨਾਂ 'ਚ ਧੰਨਾ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 1:14 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਗਿੱਲ ਭਰਾ ਪਵਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਮਨ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਣਾਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਿਤ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਰੰਨਾਂ 'ਚ ਧੰਨਾ'।
ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਲੀਡ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 'ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ-ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਸਟਾਰਰ 'ਕੁੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ' ਦੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਿੱਲ ਭਰਾ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਗਾਣੇ ਉਤੇ ਵਾਈਰਲ ਹੋਏ ਭੰਗੜਾ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਵਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਮਨ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਪਵਨ ਗਿੱਲ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਯਸ਼ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼' ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 'ਨੀਲ ਐਨ ਨਿੱਕੀ' ਅਤੇ 'ਧੂਮ 2' ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਜੋ ਹਮ ਚਾਹੇਂ' ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ' ਨਾਮਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'ਬ੍ਰੈਟ ਫਿਲਮਜ਼' (Brat Films) ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਪੁਆੜਾ', 'ਛੜਾ' ਅਤੇ 'ਸੁਪਰ ਸਿੰਘ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਛੜਾ' ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾ ਅਮਨ ਗਿੱਲ ਵੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਲਮ 'ਬਲੈਕ' ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਸਟਾਰਰ 'ਜਰਸੀ' ਅਤੇ 'ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ' ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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