ਧੀ ਸਦਾ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਬੋਲੇ-ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ...
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਉਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 3:10 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 3:40 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜਨਮਦਿਨ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸਦਾ। ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਂ।"
"ਗਾਲ਼ ਨੀ ਕੱਢਨੀ" ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਟਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ।"
ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ।"
ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਦਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਪਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮਦਿਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਰਮੀਸ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਹਰਮਨ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਸਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿਓ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।"
"ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਵਾਈਫ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਇਰਤਾ, ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਇਰਤਾ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ।" ਗਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਕਈ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
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