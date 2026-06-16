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ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼, ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ

ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ 'Namami Shamisham' ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ।

Parineeti Chopra New Song
Parineeti Chopra New Song (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 11:01 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਗਤੀ ਟਰੈਕ 'Namami Shamisham' ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੀਰ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੀਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਟਰੈਕ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ।

"Namami Shamisham" ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਕੇਸਰੀ' ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ Namami Shamisham ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੜਾਅ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"

"ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ। ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ...ਪਿਆਰ, ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਫਰੈਸ਼ ਲਾਈਮ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨਿਸ਼ਕ ਸੇਠ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵੋਕਲ ਜੈ ਯਾਦਵ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 'Namami Shamisham' ਨੂੰ ਜੈ ਯਾਦਵ, ਮੈਟਲਪੰਪ, ਤਨਿਸ਼ਕ ਸੇਠ ਅਤੇ ਸਪਾਰਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਮਾਨਾ ਕੇ ਹਮ ਯਾਰ ਨਹੀਂ (ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬਿੰਦੂ)", "ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ (ਕੇਸਰੀ)", "ਖੜਕੇ ਗਲਾਸੀ", "ਇਸ਼ਕ ਬੁਲਾਵਾ (ਹਸੀ ਤੋ ਫਸੀ)" ਅਤੇ "ਵੇ ਮਾਹੀ (ਕੇਸਰੀ)" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ "ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ" ਦਾ ਗੀਤ "ਪਹਿਲੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ" ਵੀ ਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ।

ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਨੀਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

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NAMAMI SHAMISHAM OUT
PARINEETI CHOPRA NEW SONG
ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ
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