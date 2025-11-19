ETV Bharat / entertainment

'ਚਮਕੀਲੇ' ਦੀ 'ਅਮਰਜੋਤ' ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਨਾਂਅ

ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨੀਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 19, 2025 at 12:24 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰਾ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ-ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ...ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ 'ਨੀਰ' ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਵ "ਸ਼ੁੱਧ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਅਸੀਮ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਣੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ: "ਜਲਸਯ ਰੂਪਮ, ਪ੍ਰੇਮਸਯ ਸਵਰੂਪਮ...ਤਤ੍ਰ ਏਵ ਨੀਰ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ '𝗡𝗲𝗲𝗿' ਰੱਖਿਆ...ਸ਼ੁੱਧ, ਬ੍ਰਹਮ, ਅਸੀਮ।"

ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ...ਜਦੋਂ ਪਰਿਣੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ...ਸਾਡਾ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਿਣੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ।”

ਪਰਿਣੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।

ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰਿਣੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਡੈਬਿਊ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ "ਲੇਡੀਜ਼ ਵਰਸੇਜ਼ ਰਿੱਕੀ ਬਹਿਲ" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਹਬੀਬ ਫੈਸਲ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਡਰਾਮਾ "ਇਸ਼ਕਜ਼ਾਦੇ" ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

