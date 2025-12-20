ETV Bharat / entertainment

'ਧਾਕੜ' ਖਿਡਾਰਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ-ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਿਰਕਤ, ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ

ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਧਾਕੜ ਖਿਡਾਰਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।

Parineeti Chopra and Raghav Chadha host Harmanpreet Kaur
Parineeti Chopra and Raghav Chadha host Harmanpreet Kaur (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 20, 2025 at 1:50 PM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀਤੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ।

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਣੀਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ (ਚਿੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ) ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੋ।"

Parineeti Chopra and Raghav Chadha host Harmanpreet Kaur
Parineeti Chopra and Raghav Chadha host Harmanpreet Kaur (Photo: IANS)

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਣੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ "ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" ਵਿੱਚ ਹੌਟ ਸੀਟ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਸਿਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 'ਚੰਗੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ' ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

"ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੇਡੀ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟੀਮ ਸ਼ਰਟ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਨੇ ਸਨ।' ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ 'ਚੰਗੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ' ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।" ਉਸਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਬਿੱਗ ਬੀ ਨੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ।' ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।"

