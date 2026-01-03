'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਅਦਾਕਾਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ "ਬਾਰਡਰ 2" ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਜੰਗੀ ਡਰਾਮਾ "ਬਾਰਡਰ 2" ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੀਕਵਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ 2 ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ 'ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ।"
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 'ਬਾਰਡਰ' ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਜਿਹੀ ਆਈਕਾਨਿਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੈੱਟਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਈਕਾਨਿਕ ਲਾਈਨ 'ਸੰਦੇਸ਼ ਆਤੇ ਹੈ' ਗਾਉਣਾ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ।"
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ...ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ, ਕੰਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਈਕੋਨਿਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਹਾਂ...ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ 2 ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਜੰਗੀ ਫਿਲਮ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।" ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੇ.ਪੀ. ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ "ਬਾਰਡਰ 2", ਜੋ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
