ਪੈਪਸ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਸੀ ਭਾਈਜਾਨ?
ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਪਸ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘੇਰ ਲਿਆ।
Published : May 21, 2026 at 2:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੈਪਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੈਪਸ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੈਪਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਦਾਕਾਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ।
ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਪੈਪਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੈਪਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੌਰੀ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,"ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ।
ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸੀ।" ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋ ਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਪੈਪਸ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ।
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਸਾਊਥ ਸਿਨੇਮਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਮਸ਼ੀ ਪੈਡੀਪੱਲੀ ਨਾਲ ਫਿਲਮ SV63 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਯਨਤਾਰਾ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸਲਮਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
