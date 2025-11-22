ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਪਿਆਰ', 'ਮੇਲਾ', 'ਮੋਬਾਇਲ' ਅਤੇ 'ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ' ਵਰਗੇ ਗਾਣੇ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਗਾਇਕ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਾਨਸਾ-ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ਉਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ 'ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਗੀਤ' ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਗਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਡੇਢ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਨਕਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਲਵਿਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ
ਗਾਇਕ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਹਰੀਕਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਇਕ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਸਨ।
