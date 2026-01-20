ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪੰਕਜ ਵਰਮਾ, ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਣੇ ਹਿੱਸਾ

ETV Bharat / entertainment

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਕਜ ਵਰਮਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਕਰਮਾਂ ਅਪਲੋਡਿੰਗ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਓਟੀਟੀ ਉਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਹੋਪ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡਿਓ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਕ੍ਰਾਈਮ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਜੋਨਰ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੇਜ਼ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਅਤੇ ਅਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਟਾਰਰ 'ਇੱਕੋਂ ਮਿੱਕੇ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਾਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੰਕਜ ਵਰਮਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਸੁਖ਼ਨ ਵਿਰਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲੱਖਵਿੰਦਰ ਲੱਖਾ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਪੱਬੀ, ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ, ਅਮਨ ਕੋਤਿਸ਼, ਸੀਰਤ ਪ੍ਰੀਤ, ਚੰਦਨ ਦਿਲਾਵਰ, ਸੁਖਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ, ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ, ਅਨਮੋਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਅੰਟਾਲ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੰਗੀਤਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ 'ਮਾਸੂਮੀਅਤ', 'ਜਫ਼ਰਨਾਮਾਹ', ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਦਾ 'ਮੋਟਰ' ਅਤੇ 'ਸਾਡੇ ਆਲਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

