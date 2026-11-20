ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਭਖ਼ਿਆ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ-ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 2:14 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਡਾ. ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੋਟੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫ਼ੀਮ ਅਤੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਏ ਜਾਣ।
ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਸਤਾ
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਾ. ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
"ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕੋਂ-ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਓ। ਪੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਗੋਂ ਪੱਗ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ।"
ਚਾਰ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ
ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ 'ਪਟਿਆਲਾ ਪੈੱਗ', 'ਪੰਜ ਤਾਰਾ', 'ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫ਼ੀਮ' ਅਤੇ 'ਜੱਟ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ' ਵਰਗੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੁੰਬਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਗੀਤ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਨੋ।"
'ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਡਾ. ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 'ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ' ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੱਗ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਵੱਜੋਂ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭਿਜਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਗੁੱਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਧਰੇਨਵਰ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗੀਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਆਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
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