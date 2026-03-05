ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਪਾਲੀ ਮਾਂਗਟ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਰੋਂ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਲੀ ਮਾਂਗਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
March 5, 2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ-ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ', ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ ਪਾਲੀ ਮਾਂਗਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ 'ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 'ਮੇਡ ਫੋਰ ਫਿਲਮਸ' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਈਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਸਟਾਰਰ 'ਇੱਕ ਕੁੜੀ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਖਰੜ੍ਹ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੀਕ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਮਾਂਗਟ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਜੋਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਸਟਾਰਰ 'ਦ ਡਿਪਲੋਮੈਂਟ' ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਪਾਲੀ ਮਾਂਗਟ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਣ ਭਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਪਾਲੀ ਮਾਂਗਟ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਈਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਿਆਸਤ', 'ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ 2', 'ਲੰਦਨ ਡ੍ਰੀਮ' , 'ਮਜਾਜਣ' ਅਤੇ 'ਮੁੰਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
