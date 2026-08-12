ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ, ਗਾਇਕ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਦਾ ਛਲਕਿਆ ਦਰਦ
2025 ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 1:37 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਇਕ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। "ਆਦਤ" ਗੀਤ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ VPN ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ VPN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਡੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਿਫ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2016 ਦੇ ਉਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਗੁੜਗਾਓ ਵਿੱਚ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਗਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਦੀ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਕਾਮੇਡੀ 'ਅਬੀਰ ਗੁਲਾਲ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਣੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ। FWICE ਅਤੇ AICWA ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ, ਮਾਹਿਰਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਆਤਿਫ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਸਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਰੇਡੀਓ, ਸੀਡੀ ਅਤੇ ਕੈਸੇਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੰਗੀਤ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।"
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