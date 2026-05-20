ਹੁਣ ਚੀਨ 'ਚ ਧਮਾਲ ਮਚਾਏਗਾ 'ਮੌਲਾ ਜੱਟ', 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ
'ਮੌਲਾ ਜੱਟ' ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਮਾਈ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗੀ ਧੱਕ
By PTI
Published : May 20, 2026 at 10:53 PM IST
ਕਰਾਚੀ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਟਾਰ ਫਵਾਦ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ "The Legend of Maula Jatt" ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਿਲਾਲ ਲਸ਼ਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਚੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਲਸ਼ਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਸ਼ਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਚੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਦ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ' ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ।
1979 ਦੀ ਕਲਟ ਕਲਾਸਿਕ "ਮੌਲਾ ਜੱਟ" ਦਾ ਰੀਮੇਕ, 2022 ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (PKR) 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚਾਈਨਾ ਫਿਲਮ ਇੰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਫਿਲਮ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ "ਦ ਲੈਜੇਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ" ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਖਲੀਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਚੀਨੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੋਲਆਉਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲਸ਼ਾਰੀ ਨੇ 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।