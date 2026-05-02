New Oscars Rules: ਆਸਕਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, 'ਸਰਬੋਤਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੇ 99ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ...

OSCARS 2027 RULES CHANGED
ਆਸਕਰ (Getty)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 2, 2026 at 5:58 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 99ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ 'ਸਰਬੋਤਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਸਕਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ 'ਸਰਬੋਤਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ, 14 ਮਾਰਚ, 2027 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 99ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਅਦਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੇਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਸਕਰ ਨਿਯਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

  • ਅਦਾਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ - ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ - ਯੋਗ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
  • ਕਾਸਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰ 10 ਤੋਂ 20 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
  • ਗਵਰਨਰ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਜਨਰੇਟਿਵ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਨਿਯਮ 2) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਕੈਡਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਖਕਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
  • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੋਣ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਯੋਗਤਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 99ਵੇਂ ਆਸਕਰ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਨ: ਬਰਲਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ (ਸਰਬੋਤਮ ਫਿਲਮ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਬੀਅਰ), ਬੁਸਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ (ਬੁਸਾਨ ਅਵਾਰਡ - ਸਰਬੋਤਮ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ), ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ (ਪਾਲਮੇ ਡੀ'ਓਰ), ਸਨਡੈਂਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਨੇਮਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਜਿਊਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ), ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ (ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਵਾਰਡ), ਅਤੇ ਵੇਨਿਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ (ਗੋਲਡਨ ਲਾਇਨ)।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ 'ਤੇ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  • 'ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਕੈਡਮੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ ਬੇਕ-ਆਫ' ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ 'ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ' ਰੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • 'ਰਾਈਟਿੰਗ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
  • ਮੇਕਅਪ ਅਤੇ ਹੇਅਰਸਟਾਈਲਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਅਤੇ ਹੇਅਰਸਟਾਈਲਿਸਟ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ (ਗੋਲਮੇਜ਼) ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • 'ਮੂਲ ਗੀਤ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਫਿਲਮ ਦੇ 'ਅੰਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੀਤ 'ਅੰਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੁਕੜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ 15-ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

