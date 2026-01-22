OSCARS Nominations Full List 2026: 'ਹੋਮਬਾਉਂਡ' ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ
98ਵੇਂ ਆਸਕਰ ਐਵਾਰਡ 2026 ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : January 22, 2026 at 9:07 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 98ਵੇਂ ਆਸਕਰ ਐਵਾਰਡ 2026 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 98ਵੇਂ ਆਸਕਰ ਐਵਾਰਡ 2026 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਡੈਨੀਅਲ ਬਰੂਕਸ ਅਤੇ ਲੇਵਿਸ ਪੁਲਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਓ 98ਵੇਂ ਆਸਕਰ ਐਵਾਰਡ 2026 ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ...
- ਸਰਬੋਤਮ ਫਿਲਮ
ਟ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੀਮਜ਼
ਸਿਨਰਸ
ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਯੂ
ਹੈਮਨੇਟ
ਵਨ ਬੈਟਲ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ
ਮਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ
ਐਫ1
ਬੁਗੋਨੀਆ
- ਸਰਬੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
ਚੋਲੇ ਝਾਓ (ਹੈਮਨੇਟ)
ਜੋਸ਼ ਸਫੇਲਡੀ (ਮਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ)
ਪਾਲ ਥਾਮਸ ਐਂਡਰਸਨ (ਵਨ ਬੈਟਲ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ)
ਜੋਆਚਿਮ ਟਾਇਰ (ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਯੂ)
ਰਿਆਨ ਕੂਗਲਰ (ਸਿਨਰਸ)
- ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ
ਟਿਮੋਥੀ ਚੈਲਾਮੇਟ (ਮਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ)
ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਡੀ-ਕੈਪ੍ਰੀਓ (ਵਨ ਬੈਟਲ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ)
ਈਥਨ ਹਾਕ (ਬਲੂ ਮੂਨ)
ਮਾਈਕਲ ਬੀ. ਜੌਰਡਨ (ਸਿਨਰਸ)
ਵੈਗਨਰ ਮੌਰਾ (ਦਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਟ)
- ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰਾ
ਜੈਸੀ ਬੁਚੇਲੇ (ਹੈਮਨੇਟ)
ਰੋਜ਼ ਬਾਇਰਨ (ਇਫ ਆਈ ਹੈਡ ਆਈ'ਡ ਕਿਕ ਯੂ)
ਕੇਟ ਹਡਸਨ (ਸੌਂਗ ਸੰਗ ਬਲੂ)
ਰੇਨੇਟ ਰਿਨਸਵੇ (ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਯੂ)
ਐਮਾ ਸਟੋਨ (ਬੁਗੋਨੀਆ)
- ਸਰਬੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ
ਬੇਨੀਸੀਓ ਡੇਲ ਟੋਰੋ (ਵਨ ਬੈਟਲ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ)
ਜੈਕਬ ਐਲੋਰਡੀ - (ਫ੍ਰੈਂਕਨਸਟਾਈਨ)
ਡੇਲਰੋਏ ਲਿੰਡ (ਸਿਨਰਸ)
ਸੀਨ ਪੇਨ - (ਵਨ ਬੈਟਲ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ)
ਸਟੈਲਨ ਸਕਾਰਸਗਾਰਡ (ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਯੂ)
- ਸਰਬੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰਾ
ਏਲੇ ਫੈਨਿੰਗ
ਇੰਗਾ ਇਬਸਡੋਟਰ ਲਿਲੀਆਸ
ਐਮੀ ਮੈਡੀਗਨ
ਵਾਨੂਮੀ ਮੋਸਾਕੂ
ਟੈਨਿਆ ਟੇਲਰ
- ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ
ਬੁਗੋਨੀਆ
ਫ੍ਰੈਂਕਨਸਟਾਈਨ
ਹੈਮਨੇਟ
ਵਨ ਬੈਟਲ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ
ਟ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੀਮਜ਼
- ਸਰਬੋਤਮ ਓਰੀਜਨਲ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ
ਬਲੂ ਮੂਨ
ਇਟ ਵਾਜ ਜਸਟ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ
ਮਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ
ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਯੂ
ਸਿਨਰਸ
- ਐਨੀਮੇਟਡ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ
ਬਟਰਫਲਾਈ
ਫੋਰਐਵਰਗ੍ਰੀਨ
ਦ ਗਰਲ ਹੂ ਕ੍ਰਾਈਡ ਪਰਲਜ਼
ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਲਾਨ
ਦ ਥ੍ਰੀ ਸਿਸਟਰਜ਼
- ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਸਟਿੰਗ (ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ)
ਹੈਮਨੇਟ
ਮਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ
ਵਨ ਬੈਟਲ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ
ਦਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਟ
ਸਿਨਰਸ
- ਸਰਬੋਤਮ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ
ਫ੍ਰੈਂਕਨਸਟਾਈਨ - ਡੈਨ ਲੌਸਟਸਨ
ਮਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ - ਡੇਰੀਅਸ ਖੋਡੀ
ਵਨ ਬੈਟਲ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ - ਮਾਈਕਲ ਬਾਉਮੈਨ
ਸਿਨਰਸ - ਓਟੋਮੈਨ ਡੁਰਲਡ ਅਰਕਾਪਾਊ
ਟ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੀਮਜ਼ - ਅਡੋਲਫੋ ਵੇਲੋਸੋ
- ਸਰਬੋਤਮ ਫਿਲਮ ਸੰਪਾਦਨ
ਐਫ1
ਮਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ
ਵਨ ਬੈਟਲ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ
ਸਿਨਰਸ
ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਯੂ
- ਸਰਬੋਤਮ ਮੇਕਅਪ ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ
ਫ੍ਰੈਂਕਨਸਟਾਈਨ
ਕੋਕੁਹੋ
ਸਿਨਰਸ
ਦ ਸਮੈਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
ਦ ਅਗਲੀ ਸਟੈਪਸਿਸਟਰ
- ਸਰਬੋਤਮ ਸਕੋਰ
ਬੁਗੋਨੀਆ
ਫ੍ਰੈਂਕਨਸਟਾਈਨ
ਹੈਮਨੇਟ
ਵਨ ਬੈਟਲ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ
ਸਿਨਰਸ
- ਸਰਬੋਤਮ ਸਾਊਂਡ
ਐਫ1
ਫ੍ਰੈਂਕਨਸਟਾਈਨ
ਵਨ ਬੈਟਲ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ
ਸਿਨਰਸ
ਸਿਰਾਟ
- ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟਸ
ਅਵਤਾਰ: ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਸ਼
ਐਫ1
ਜੁਰਾਸਿਕ ਵਰਲਡ ਰੀ-ਬਰਥ
ਦ ਲੌਸਟ ਬੱਸ
ਸਿਨਰਸ
- ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਫ੍ਰੈਂਕਨਸਟਾਈਨ
ਹੈਮਨੇਟ
ਮਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ
ਵਨ ਬੈਟਲ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ
ਸਿਨਰਸ
- ਐਨੀਮੇਟਡ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ
ਆਰਕੋ
ਐਲੀਓ
ਕੇ-ਪੌਪ ਡੇਮੋਨ ਹੰਟਰਸ
ਲਿਟਿਲ ਅਮਿਲੀ ਔਰ ਦ ਕੈਰੇਕਟਰ ਆੱਫ ਰੇਨ
ਜ਼ੂਟੋਪੀਆ 2
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ
ਦਿ ਸੀਕਰੇਟ ਏਜੰਟ
ਇਟ ਵਾਜ ਜਸਟ ਐਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ
ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਯੂ
ਸਿਰਾਟ
ਦ ਵਾਇਸ ਆੱਫ ਹਿੰਦ ਰਜਾਬ
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ
ਆਲ ਦਾ ਐਮਪਟੀ ਰੂਮਸ
ਆਮਰਡ ਅਨਲੀ ਵਿਦ ਏ ਕੈਮਰਾ: ਦ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੇਥ ਔਰ ਬ੍ਰੇਂਟ ਰਿਨਾਡ
ਚਿਲਡਰਨ ਨੋ ਮੋਰ: ਵਰ ਐਂਡ ਆਰ ਗੋਨ
ਦ ਡੈਬਿਲ ਇਜ ਬਿਜੀ
ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਏ ਸਟ੍ਰੇਂਜਨੇਸ
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ
ਦ ਅਲਾਬਾਮਾ ਸੋਲਯੂਸ਼ਨ
ਕਮ ਸੀ ਮੀ ਇਨ ਦ ਗੁਡ ਲਾਈਟ
ਕਟਿੰਗ ਥਰੂ ਰਾਕਸ
ਮਿਸਟਰ ਨੋਬਾਡੀ ਅਗੇਂਸਟ ਪੁਤਿਨ
ਦ ਪਰਫੈਕਟ ਨੇਬਰ
- ਓਰੀਜਨਲ ਗੀਤ
ਡੀਅਰ ਮੀ - ਡਿਆਨੇ ਵੈਰੇਨ: ਰਲੇਂਟਨੇਸ
ਗੋਲਡਨ - ਕੇ-ਪੌਪ ਡਿਮੋਨ ਹੰਟਰਸ
ਆਈ ਲਾਈਡ ਟੂ ਯੂ - ਸਿਨਰਸ
ਸਵੀਟ ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਆਫ਼ ਜੌਏ - ਵਿਵਾ ਵਰਡੀ
ਟ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੀਮਜ਼ - ਟ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੀਮਜ਼
- ਕਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਅਵਤਾਰ - ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਸ਼ - ਡਿਬੋਰਾਹ ਐਲ ਸਕਾਟ
ਫ੍ਰੈਂਕਨਸਟਾਈਨ - ਗੇਟ ਹਲੇ
ਹੈਮਨੇਟ - ਮਾਲੋਗੋਸੀਆ ਤੁਰਜ਼ਾਂਸਕਾ
ਮਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ - ਮਿਆਕੋ ਬੇਲੇਜ਼ੀ
ਸਿਨਰਸ - ਰੂਥ ਈ. ਕਾਰਟਰ
- ਲਾਈਵ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ
ਬੁਚਰਜ਼ ਸਟੈਨ
ਦ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਡੋਰੋਥੀ
ਜੈਨ ਆਸਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਡਰਾਮਾ
ਦ ਸਿੰਗਰਜ਼
ਟੂ ਪੀਪੂਲ ਐਕਸਚੇਂਜਿੰਗ ਸਲਿਵਾ