ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ

ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਰਨ ਔਜਲਾ
ਕਰਨ ਔਜਲਾ (Pic Credit: Instagram @Karan Aujla)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 6, 2026 at 4:42 PM IST

3 Min Read
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਅਸਥਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਗਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਪਰ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੂਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਏ ਈਟਰਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

"ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

"ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿਕਟਿੰਗ ਸਾਥੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਏ ਈਟਰਨਲ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਵਰਸੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ।" ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਖਲ ਸੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਥਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮੁਫਤ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਪਲਬਧ ਸਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।" ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

"ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੂਨੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦਾ ਮੁੰਬਈ ਕੰਸਰਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਸੰਗਠਨ, ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ।

