ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੰਟਵੂਮੈਨ? 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੰਟਵੂਮੈਨ "ਸ਼ੋਲੇ ਗਰਲ" ਰੇਸ਼ਮਾ ਪਠਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

RESHMA PATHAN
ਰੇਸ਼ਮਾ ਪਠਾਨ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 8, 2026 at 11:04 AM IST

5 Min Read
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਟੰਟ ਕਲਾਕਾਰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਪਠਾਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ "ਸ਼ੋਲੇ ਗਰਲ" ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1975 ਦੀ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮ "ਸ਼ੋਲੇ" ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤੀ ਵੱਲੋ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜਾ-ਖਿੱਚਿਆ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਪਠਾਨ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਾਤਕ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਟੰਟ

ਰੇਸ਼ਮਾ ਪਠਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਅਸਲੀ ਬਾਘਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਰਨੇਸ ਜਾਂ CGI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਕਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕੰਮ

ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਠਾਨ ਨੇ 1970 ਅਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਆਸ਼ਾ ਪਾਰੇਖ, ਰੇਖਾ, ਸ਼੍ਰੀਦੇਵੀ, ਡਿੰਪਲ ਕਪਾਡੀਆ, ਮੌਸਮੀ ਚੈਟਰਜੀ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ੇਸ਼ਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਬਾਡੀ ਡਬਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਪਠਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਣੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।-ਰੇਸ਼ਮਾ ਪਠਾਨ

ਪਠਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੰਟਵੂਮੈਨ ਬਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਪਠਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਰੇਸ਼ਮਾ ਪਠਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਾਈਧੋਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ।

ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਟ੍ਰਾਂਬੇ ਜਾਂ ਤਲੋਜਾ ਤੋਂ ਚੌਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਮਾਮ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਫੋਰਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਸੀ।-ਰੇਸ਼ਮਾ ਪਠਾਨ

ਰੇਸ਼ਮਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟੌਮਬੁਆਏ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਸਟੰਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਸ. ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਟੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।

ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਪਰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਅੰਕਲ ਅਜ਼ੀਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ।-ਰੇਸ਼ਮਾ ਪਠਾਨ

ਫਿਰ 1968 ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ "ਏਕ ਖਿਲਾੜੀ ਬਾਵਨ ਪੱਤੇ" ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਛਾਇਆ ਲਈ ਸਟੰਟ ਡਬਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸਨੂੰ 175 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਕਮ ਸੀ।

ਰੇਸ਼ਮਾ ਪਠਾਨ ਨੂੰ 1975 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੋਲੇ' ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਬੱਘੀ ਇੱਕ ਚੱਟਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ 17 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ।

ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟੰਟ ਸੀਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਕੀਤੇ

ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਗੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਕਸਮੇ ਵਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਨਾਮ

"ਸ਼ੋਲੇ" ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ 300-400 ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ।

ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ

ਰੇਸ਼ਮਾ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਟੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ।

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 175 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ 210 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਅਤੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ; ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।-ਰੇਸ਼ਮਾ ਪਠਾਨ

ਰੇਸ਼ਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਿਕ "ਦ ਸ਼ੋਲੇ ਗਰਲ" ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਆਦਿਤਿਆ ਸਰਪੋਤਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

