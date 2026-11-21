ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਓਮੰਗ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟਸ ਕਰਨਗੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੈੱਟ ਓਮੰਗ ਕੁਮਾਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 10:52 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਜਿਹੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸੈੱਟਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਓਮੰਗ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਨਿਹੰਗ' ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਰਵਾਨਗੀ ਭਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ 'ਮੈਰੀ ਕੌਮ' (2014) ਅਤੇ 'ਸਰਬਜੀਤ' (2016) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਜੋਂ ਕਾਬਿਲੇਦਾਦ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਬਲੈਕ', 'ਸਾਂਵਰੀਆ' ਜਿਹੀਆਂ ਨਯਾਬ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟਸ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟਸ ਦੀ ਡਿਜਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਕਤ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਉਕਤ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸੈੱਟਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੈੱਟਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਵਰਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨਗੇ।
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