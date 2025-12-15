ਓਮਜੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਜੀਟੀਸੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਮਿਲਾਏ ਹੱਥ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਓਮਜੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਜੀਟੀਸੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਮਿਲਾਏ ਹੱਥ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਓਮਜੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਜੀਟੀਸੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : December 15, 2025 at 4:48 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੀਟੀਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸੁਮੱਚਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਬਿੰਦਰ ਨਰਾਇਣ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਅਧਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀਟੀਸੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਓਮਜੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਧੁਰੰਧਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਬਿੰਦਰ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਜੋ ਨਾਮਵਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਓਮਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਓਧਰ ਉਕਤ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਸਾਈਡ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਮਜੀ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਫਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਬਿੰਦਰ ਨਰਾਇਣ ਵੀ ਅਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਿਣਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ', 'ਪੰਜਾਬ', 'ਮਾਹੀ ਵੇ', 'ਝਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ', 'ਚਾਂਦਨੀ', 'ਮਾਸਟਰਜੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
