ਸੜਕ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫੈਨ, ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ
ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।
Published : November 12, 2025 at 12:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਹੀ-ਮੈਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਸਦਾ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਟਾਰਡਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 60 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 89 ਸਾਲਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਟਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਹੇ ਰੱਬ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ...ਧਰਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ।" ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਟੜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਮੋਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕਸ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
