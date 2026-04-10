ETV Bharat / entertainment

ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2026 ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ

ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2026 ਲਈ ਕੰਪਿਟਿਸ਼ਨ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਪਿਟਿਸ਼ਨ, ਮਿਡਨਾਈਟ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਕਾਨਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

CANNES FILM FESTIVAL 2026
ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2026 (Getty)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 10, 2026 at 12:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 2026 ਦੇ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 12 ਮਈ ਤੋਂ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਿਅਰੇ ਸਲਵਾਡੋਰੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਿਲਮ "ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਿਸ" ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

"ਨੋ ਅਦਰ ਚੁਆਇਸ" ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਾਰਕ ਚੈਨ-ਵੁੱਕ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੀਟਰ ਜੈਕਸਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਾਰਬਰਾ ਸਟ੍ਰੀਸੈਂਡ ਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਪਾਮ ਡੀ'ਓਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਰਾ ਸੈਕਸ ਦੀ "ਦਿ ਮੈਨ ਆਈ ਲਵ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਏਡਜ਼ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮੀ ਮਾਲੇਕ, ਟੌਮ ਸਟਰਿਜ, ਲੂਥਰ ਫੋਰਡ, ਰੇਬੇਕਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਏਬੋਨ ਮੌਸ-ਬੈਕਰੈਚ ਨੇ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਹਾਦੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਿਲਮ 'ਪੈਰੇਲਲ ਟੇਲਸ' ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਿਵੇਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਚੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:-

ਕੰਪਿਟਿਸ਼ਨ

  1. ਪੇਡਰੋ ਅਲਮੋਡੋਵਰ ਦੀ 'ਬਿਟਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ'
  2. ਅਸਗਰ ​​ਫਰਹਾਦੀ ਦੀ 'ਪੈਰੇਲਲ ਟੇਲਸ'
  3. ਚਾਰਲੀਨ ਬੁਰਜੁਆ-ਟੈਕਵੇਟ ਦੀ 'ਏ ਵੁਮੰਸ ਲਾਈਫ'
  4. ਜੇਵੀਅਰ ਕੈਲਵੋ ਅਤੇ ਜੇਵੀਅਰ ਏਮਰੋਸੀ ਦੀ 'ਦ ਬਲੈਕ ਬਾਲ'
  5. ਲੁਕਾਸ ਢੋਂਟ ਦੀ 'ਕਾਵਰਡ'
  6. ਵਾਲੇਸਕਾ ਗ੍ਰਿਸੇਬਾਖ ਦੀ 'ਦ ਐਡਵੇਂਚਰ'
  7. ਹਮਾਗੁਚੀ ਰਯੂਸੁਕੇ ਦੀ 'ਔਲ ਆਫ ਸਡਨ'
  8. ਆਰਥਰ ਹਰਾਰੀ ਦੀ 'ਦ ਅਨਨੋਨ'
  9. ਜੀਨ ਹੈਰੀ ਦੀ 'ਅਨਦਰ ਡੇ'
  10. ਕੋਰੇ-ਏਡਾ ਹਿਰੋਕਾਜੂ ਦੀ 'ਸ਼ੀਪ ਇਨ ਦ ਬਾਕਸ'
  11. ਐਨਏ ਹਾਂਗ-ਜਿਨ ਦੀ 'ਹੋਪ'
  12. ਫੁਕਾਡਾ ਕੋਜੀ ਦੀ 'ਨਾਗੀ ਨੋਟਸ'
  13. ਮੈਰੀ ਕ੍ਰੇਟਜ ਦੀ 'ਜੇਂਟਲ ਮੋਨਸਟਰ'
  14. ਇਮਨੁਏਲ ਮੈਰੇ ਦੀ 'ਅਵਰ ਹੇਲਥ'
  15. ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੁੰਗਿਉ ਦੀ 'ਫਜੌਰਡ'
  16. ਲੇਆ ਮੈਸੀਅਸ ਦੀ 'ਦ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ'
  17. ਲਾਸਜਲੋ ਨੇਮੇਸ ਦੀ 'ਮਿਲ'
  18. ਪਾਵੇਲ ਪਾਲਿਕੋਵਸਕੀ ਦੀ 'ਫਾਦਰਲੈਂਡ'
  19. ਇਰਾ ਸੈਕਸ ਦੀ 'ਦ ਮੈਨ ਆਈ ਲਵ'
  20. ਰੋਡ੍ਰਿਗੋ ਸੋਰੋਗੋਏਨ ਦੀ 'ਦ ਬੀਇੰਗ ਬਿਲਵਡ'
  21. ਐਂਡ੍ਰੀ ਜਵਗਿਨ੍ਤਸੇਵ ਦੀ 'ਮਿਨੋਟੌਰ'

ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਪਿਟਿਸ਼ਨ

  1. ਐਂਟੋਨਿਨ ਬੌਡਰੀ ਦੀ "ਦ ਬੈਟਲਸ ਆਫ਼ ਗੌਲ: ਦ ਆਇਰਨ ਏਜ"
  2. ਗੁਇਲੋਮ ਕੈਨੇਟ ਦੀ 'ਕਰਮ'
  3. ਐਂਡੀ ਗਾਰਸੀਆ ਦੀ 'ਡਾਇਮੰਡ'
  4. ਵਿੰਸੇਂਟ ਗੇਰੇਨਕ ਦੀ 'ਦ ਏਬੰਡਨਮੈਂਟ'
  5. ਅਗਨੇਸ ਜਾਉਈ ਦੀ 'ਦ ਆਬਜੈਕਟ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰਾਈਮ'
  6. ਨਿਕੋਲਸ ਵਿੰਡਿੰਗ ਰੈਫਨ ਦੀ 'ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੇਲ'

ਮਿਡਨਾਈਟ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ

  1. ਕੁਐਂਟਿਨ ਡੁਪੀਅਕਸ ਦੀ 'ਫੁੱਲ ਫਿਲ'
  2. ਮੈਰੀਅਨ ਲੇ ਕੋਰੋਲਰ ਦੀ 'ਸੈਗੁਇਨ' (ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ)
  3. ਬਰਟ੍ਰੇਂਡ ਮੈਂਡੀਕੋ ਦੀ 'ਰੋਮਾ ਇਲਾਸਟਿਕਾ'
  4. ਮਾਰਕੋ ਗੁਏਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਲਸ ਏਥਾਨੇ ਦੀ 'ਜਿੰਮ ਕੁਈਨ' (ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ)
  5. ਯੇਓਨ ਸਾਂਗ-ਹੋ ਦੀ 'ਗਨ-ਚੇ' (ਕਾਲੋਨੀ)

ਕਾਨਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ

  1. ਡੈਨੀਅਲ ਔਟੁਇਲ ਦੀ 'ਲਾ ਟ੍ਰੋਇਸਿਏਮ ਨੂਟ'
  2. ਜੁਆਨ ਕੈਬਰਾਲ ਅਤੇ ਸੈਂਟੀਆਗੋ ਫ੍ਰੈਂਕੋ ਦੀ 'ਦ ਮੈਚ'
  3. ਕੁਰੋਸਾਵਾ ਕਿਯੋਸ਼ੀ ਦੀ 'ਕੋਕੁਰੋਜੋ'
  4. ਵੋਲਕਰ ਸ਼ਲੋਨਡੋਰਫ ਦੀ 'ਹੇਮਸੁਚੰਗ'
  5. ਜੌਨ ਟ੍ਰੈਵੋਲਟਾ ਦੀ 'ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਵਨ-ਵੇਅ ਨਾਈਟ ਕੋਚ' (ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ)

ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ

  1. ਪੇਗਾਹ ਅਹੰਗਾਰਾਨੀ ਦੀ 'ਰਿਹਰਸਲ ਫਾਰ ਏ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ' (ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ)
  2. ਏਵਰਿਲ ਬੇਸਨ ਦੀ 'ਵੰਡਰਫੁਲ ਮੋਰਨਿੰਗਜ਼' (ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ)
  3. ਲੌਰੀਅਨ ਐਸਕਾਫਰੇ ਅਤੇ ਯਵੋ ਮੂਲਰ ਦੀ 'ਮੈਰੀ-ਕਲੇਅਰ ਅਫੇਅਰ'
  4. ਰੌਨ ਹਾਵਰਡ ਦੀ 'ਐਵੇਡਨ'
  5. ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ ਦਿਮਿਤਰੀ ਰੇਵਲ ਦੀ 'ਦ ਚੇ'ਜ਼ ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼'
  6. ਸਟੀਵਨ ਸੋਡਰਬਰਗ ਦੀ 'ਜੌਨ ਲੈਨਨ: ਦ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ'
  7. ਡੇਵਿਡ ਟ੍ਰਾਈਹੋਰਨ ਅਤੇ ਬੇਨ ਨਿਕੋਲਸ ਦੀ 'ਕੈਂਟੋਨਾ'

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

CANNES FILM FESTIVAL 2026 ANNOUNCED
CANNES
CANNES OFFICIAL SELECTION 2026
CANNES FILM FESTIVAL 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.