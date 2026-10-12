ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੁਸਰਤ ਭਰੂਚਾ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ, ਬੋਲੀ-ਪਿਕਚਰ ਅਭੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ...
ਨੁਸਰਤ ਭਰੂਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 8:37 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੁਸਰਤ ਭਰੂਚਾ ਫਿਲਹਾਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ 'ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ' ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿਲਵਾਲੇ' ਦੇ ਗੀਤ 'ਗੇਰੂਆ' ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਨੁਸਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 'ਗੇਰੂਆ' ਗੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਕੈਮਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਨੁਸਰਤ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਉਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੁਸਰਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਿਆਵੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
"ਅਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਾਜੋਲ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ)। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ...।" ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਸਰਤ ਨੇ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਰਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਅਟੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 'ਪਿਆਰ ਕਾ ਪੰਚਨਾਮਾ' ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ...ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਰ, ਪਿਕਚਰ ਅਭੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ।"
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੁਸਰਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਏਅਰਲਿਫਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਬਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਨੁਸ਼ਰਤ ਭਰੂਚਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੁਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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