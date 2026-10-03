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ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ

ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਗਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੁਸਰਤ ਭਰੂਚਾ
ਨੁਸਰਤ ਭਰੂਚਾ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2026 at 10:53 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੁਸਰਤ ਭਰੂਚਾ ਅਗਲੇਰੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ-ਲਿਫਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁੰਬਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਚਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਨੁਸਰਤ ਭਰੂਚਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਬਾਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ।"

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੁਸਰਤ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਸੱਟ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੁਸਰਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।"

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ਨੁਸਰਤ ਭਰੂਚਾ
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ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ
NUSHRRATT BHARUCCHA

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