ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੂਪੁਰ ਸੈਨਨ ਅਤੇ ਸਟੀਬਿਨ ਬੇਨ, ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਨੂਪੁਰ ਸੈਨਨ ਅਤੇ ਸਟੀਬਿਨ ਬੇਨ ਨੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 12, 2026 at 11:39 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂਪੁਰ ਸੈਨਨ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾ ਸਟੀਬਿਨ ਬੇਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੂਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਸਟੀਬਿਨ ਬੇਨ ਨਾਲ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਦੋਵਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੋੜੇ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਨੂਪੁਰ ਅਤੇ ਸਟੀਬਿਨ ਦੇ ਈਸਾਈ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ।

ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਨੂਪੁਰ ਅਤੇ ਸਟੀਬਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸਟੀਬਿਨ ਨੂਪੁਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੰਡਪ ਵੱਲ ਤੁਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਈਸਾਈ ਵਿਆਹ ਲਈ ਨੂਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਗਾਊਨ ਚੁਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੇਕਅੱਪ, ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਸਟੱਡ ਈਅਰਰਿੰਗਸ ਅਤੇ ਨਿਊਡ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ।

ਨੂਪੁਰ ਅਤੇ ਸਟੀਬਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਪਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਜੋੜਾ।" ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਧਾਈਆਂ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ।" ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਜਾਜ, ਸ਼ੇਖਰ ਰਵਜਿਆਨੀ, ਹਿਨਾ ਖਾਨ, ਅਮਾਇਰਾ ਦਸਤੂਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂਪੁਰ ਅਤੇ ਜੀਜਾ ਸਟੀਬਿਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, "ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਪਿਆਰ, ਖੁਸ਼ੀ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ।"

3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੂਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਗਾਇਕ ਸਟੀਬਿਨ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ।

ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਪੂਰੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬੀਰ ਬਾਹੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਲਹਨ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬੀ ਸੇਹਲੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਅਤੇ ਮੌਨੀ ਰਾਏ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

