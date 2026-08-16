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ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਐਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਐਫਡੀਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 16, 2026 at 1:53 PM IST

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ਮੁੰਬਈ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਅਜੈ ਦੇਵਗਨ ਅਤੇ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ 'ਵਿਮਲ ਇਲਾਇਚੀ' ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਡੋਰਸਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਡੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

"ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ"

ਐਫਡੀਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਸ਼ਾਇਨਾ ਐਨਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਟਖਾ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ, ਏਕਨਾਥਜੀ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫਡੀਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।

"ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ"

ਐਫਡੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਐਫਐਸਐਸ) ਐਕਟ, 2006 ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਮਲ ਬ੍ਰਾਂਡ "ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ" ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਫਡੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ "ਵਿਮਲ" ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਮਲ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਐਫਐਸਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 53 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਭੋਜਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਫਡੀਏ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਫਡੀਏ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ, ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 'ਵਿਮਲ ਇਲਾਇਚੀ' ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜਾਂ 'ਵਿਮਲ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ' ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਗੇਟ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਫਡੀਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੁਕਾਰਾਮ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ - ਯਾਨੀ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਆਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਭੋਜਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।"

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MAHARASHTRA FDA
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਐੱਫਡੀਏ
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਅਜੈ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਵਿਮਲ ਇਲੈਚੀ ਗੁਟਖਾ
VIMAL ELAICHI GUTKHA

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