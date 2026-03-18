ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ 'ਸਰਕੇ ਚੁਨਰ', ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਿਵਾਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ

ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ 'ਸਰਕੇ ਚੁਨਰ', ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਿਵਾਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ
ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਸਰਕੇ ਚੁਨਰ' ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 18, 2026 at 7:29 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਕੇਡੀ: ਦ ਡੇਵਿਲ' ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ 'ਸਰਕੇ ਚੁਨਰ ਤੇਰੀ ਸਰਕੇ' ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨੇ ਇਸ ਗੀਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (CBFC) ਨੂੰ ਗੀਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ
ਆਈਏਐਨਐਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਕੇਡੀ: ਦ ਡੇਵਿਲ" ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਗੀਤ "ਸਰਕੇ ਚੁਨਰ ਤੇਰੀ ਸਰਕੇ" ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਹਨ।
ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ "ਸਰਕੇ ਚੁਨਰ"
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ "ਸਰਕੇ ਚੁਨਰ" ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਧ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਆਈਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਫਿਲਮ "ਕੇਡੀ: ਦ ਡੇਵਿਲ" ਵਿੱਚ ਧਰੁਵ ਸਰਜਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਜੇ ਦੱਤ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਵੀ. ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਰਮੇਸ਼ ਅਰਾਵਿੰਦ, ਰੇਸ਼ਮਾ ਨਨਈਆ ਅਤੇ ਨੋਰਾ ਫਤੇਹੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੰਨੜ, ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।