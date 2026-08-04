Ramayana Full Cast List: 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਕਈ ਰਾਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰਾ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਆਵੇਗਾ ਨਜ਼ਰ
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 5:14 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀਰਵਾਰ (30 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ।
ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਣਜਾਣ ਹਨ...ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਯੋਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ
ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨਿੱਘ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਦੇ 'ਸਵਯੰਵਰ' ਦੇ ਪਲ ਅਤੇ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਵੀ ਦੂਬੇ
ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਸਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਨਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਸ਼ੂਰਪਨਖਾ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਸ਼
ਕੰਨੜ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਯਸ਼ ਰਾਵਣ, ਲੰਕਾ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਉਸਦੇ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਕਾਜਲ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ
ਜਿਵੇਂ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਸਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕਾਸਟ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਕਾਜਲ ਅਗਰਵਾਲ ਰਾਵਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਪਤਨੀ ਮੰਦੋਦਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ੂਰਪਨਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ?
ਜਦੋਂ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਰਾਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਰਾਠੀ ਅਦਾਕਾਰ ਆਦਿਨਾਥ ਕੋਠਾਰੇ 'ਭਰਤ' ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਨਿਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸੁਰਭੀ ਦਾਸ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 'ਨੀਮਾ ਡੇਂਜੋਂਗਪਾ' ਅਤੇ 'ਪਾਂਡਿਆ ਸਟੋਰ' ਵਰਗੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 'ਰਾਮਾਇਣ' ਵਿੱਚ ਸੁਰਭੀ ਸੀਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਰੂਤਕਿਰਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸੀਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਉਰਮਿਲਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਭੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੂਤਕਿਰਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ
ਅਰੁਣ ਗੋਵਿਲ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਾਗਰ ਦੀ 1987 ਦੀ ਅਸਲ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ ਕੈਕੇਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਬਾ ਚੱਢਾ ਮੰਥਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੋਨਲ ਝਾਅ ਸੁਮਿਤਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
ਸ਼ੂਰਪਨਖਾ ਦਾ ਪਤੀ
ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਵਿਦਯੁਤਜੀਹਵਾ (ਸ਼ੂਰਪਨਖਾ ਦੇ ਪਤੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਉਥਮਨ ਰਾਵਣ ਦੇ ਧਰਮੀ ਭਰਾ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੈਜ਼ਲ ਮਲਿਕ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੋਭਨਾ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮਾਂ ਕੈਕੇਸੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੌਰਭ ਸਚਦੇਵਾ ਮਾਰੀਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੌਣ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ?
ਕਈ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿੰਕਿਆ ਦਿਓ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਅਗਸਤਯ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਗਵਾਨ ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਜਟਾਯੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ?
ਕੁਨਾਲ ਕਪੂਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਜਟਾਯੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ, ਜਿਸਨੇ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ
ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿਆਹ ਬਨਵਾਸ, ਸੀਤਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਸੀਤਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਅਗਵਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖਾਸ ਕੱਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਬਾਰੇ
ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ 'ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਸਟੂਡੀਓ' ਦੁਆਰਾ ਯਸ਼ ਦੇ 'ਮੌਨਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਜ਼' ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ' ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਹੰਸ ਜ਼ਿਮਰ ਅਤੇ ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਭਾਗ 2027 ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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