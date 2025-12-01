ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ "ਬਿੱਜੂ ਜਿਹਾ", ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ "ਬਿੱਜੂ ਜਿਹਾ", ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 1, 2025 at 11:44 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ "ਬਿੱਜੂ ਜਿਹਾ" ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ:
"ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਜੂ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ, ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ...ਇਹ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਨਾਲ, "ਪੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦਾ"...ਇਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਹਾ ਹੈ...ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।" ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 'ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼' ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਸੰਗੀਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੋਈ ਕਲੋਬ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦਿੱਗਜ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੇ ਸੰਗੀਤਕ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਵਜੋਂ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: