ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖਣਗੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਿਭਾਏਗੀ ਖ਼ਾਸ ਕਿਰਦਾਰ
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 12:32 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਿਨੇਮਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫਿਲਮ "ਏ ਮਿਰਾਕਿਊਲਸ ਜਰਨੀ ਆਫ਼ ਸੇਂਟ ਪੌਲ" ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਗਜ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਦੀਪ ਬੇਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਕੋਚਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ-ਰੋਮਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸੂਲ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣੇ।
ਗੈਰ-ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੌਲ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਈਨਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਹਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪੁੰਜ ਬਣ ਉਭਰੇ ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
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