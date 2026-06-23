ETV Bharat / entertainment

...ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ", ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ" ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ (Pic Credit:IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 23, 2026 at 12:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ" ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤ ਨੇ ਫੋਟੋ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਛੱਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: "ਮੇਰੀ ਮੁੰਬਈ" ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ-ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਇਮੋਜੀ ਜੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੌਫੀ ਦੇ ਕੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ: "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ" ਲਾਲ-ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।

ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ
ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ (Instagram)

44 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ "ਦਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ" ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਆਮਣੀ, ਸ਼ਰਦ ਕੇਲਕਰ, ਨੀਰਜ ਮਾਧਵ, ਸ਼ਰੀਬ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਦਲੀਪ ਤਾਹਿਲ, ਸੰਨੀ ਹਿੰਦੂਜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਧਨਵੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ।

ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ
ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ (Instagram)

ਨਿਮਰਤ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ "ਪੈਡਲਰਸ" ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 2013 ਵਿੱਚ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ "ਦਿ ਲੰਚਬਾਕਸ" ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜੀ "ਹੋਮਲੈਂਡ" ਦੇ ਚੌਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ISI ਏਜੰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੋਅ "ਵੇਵਰਡ ਪਾਈਨਜ਼" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ "ਏਅਰਲਿਫਟ" ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਅਯੂਬ ਨਾਲ ਫਿਲਮ "ਕਾਲੀਧਰ ਲਾਪਤਾ" ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸਟਾਰਰ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ "ਸੈਕਸ਼ਨ 84" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੋਰਟਰੂਮ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਿਭੂ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

NIMRAT KAUR LONG TIME LOVER
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
NIMRAT KAUR SHARES PIC LOVER
NIMRAT KAUR FILMS
NIMRAT KAUR LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.