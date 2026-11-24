ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ, ਕਿਹਾ-ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ
ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 4:45 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 'ਏਅਰਲਿਫਟ' ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਰਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ-ਨਿਮਰਤਾ, ਸੇਵਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦਇਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਨੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। 'ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ'।"
ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਿਮਰਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਕੌਣ ਹੈ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿਲਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗੀ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸ਼ੌਰਿਆ ਚੱਕਰ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1994 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਅੱਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਦਸਵੀਂ' ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਮਰਤ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੀਤ ਵਜੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 'ਦਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ' ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
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