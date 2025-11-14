ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 'ਗਿਰਝਾਂ', ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਉਤੇ ਭੜਕਿਆ ਸਟਾਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨਿਕਿਤਿਨ ਧੀਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਓਵਰ ਕਵਰੇਜ਼ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2025 at 10:23 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਸਟਾਰ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਰਾਤ ਭਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਾਰੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਰਹੂਮ ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨਿਕਿਤਿਨ ਧੀਰ ਨੇ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਦੀ ਓਵਰ-ਟੌਪ ਕਵਰੇਜ਼ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਨਿਕਿਟਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਕਿੰਨੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਝਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀਤੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਝੋ, ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।"
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਪੰਕਜ ਧੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਨਿਕਿਤਿਨ ਧੀਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਅਕਾਲ' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
