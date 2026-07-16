"ਤੂੰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ", ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਭਾਬੀ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਹੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਰਆਈ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 12:06 PM IST
Bhabi Ranjit kaur V/s Nihang Singh: ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ 'ਭਾਬੀ ਚੁੰਮੇਵਾਲੀ' ਉਰਫ਼ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਭਾਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ FIR ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 'ਭਾਬੀ ਚੁੰਮੇਵਾਲੀ' ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੰਸ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਗਲਤ ਡਾਇਲਾਗ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਾ ਫੈਲਾਓ।"
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ 'ਭਾਬੀ ਚੁੰਮੇਵਾਲੀ' ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਪਨਾਮ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 'ਭਾਬੀ ਚੁੰਮੇਵਾਲੀ' ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਉਹ ਕਈ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3' ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
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