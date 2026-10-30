ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸ਼ਿਕਾਰੀ 3' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ-ਪਾਲੀ ਮਾਂਗਟ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸੀਨ

ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸ਼ਿਕਾਰੀ 3' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ-ਪਾਲੀ ਮਾਂਗਟ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਸੀਨ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸ਼ਿਕਾਰੀ' ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 3:13 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ 'ਵਾਰਨਿੰਗ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸ਼ਿਕਾਰੀ' ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੀਕਵਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇੜ੍ਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਮਨੀਸ਼ ਭੱਟ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 2 ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਥੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਚਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪਾਲੀ ਮਾਂਗਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਖਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮਾਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਪਾਲੀ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ਼ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਊ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਲਹਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨੀਸ਼ ਭੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਉਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੌਪਾਲ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਸਮੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: