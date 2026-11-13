'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਦੇ ਅਸਰ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਪਾਲੀਵੁੱਡ, ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ

'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਦੇ ਅਸਰ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਪਾਲੀਵੁੱਡ, ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 3:06 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਹਨੂੰਮਾਨ ਅੰਸ਼' ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੁਣ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਪਿੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ 'ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ' ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਅੰਬਰਸਰੀਏ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਅਤੇ ਪੌਰਸ਼ ਨਾਗਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਸੰਧੂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।
ਨਿਰਮਾਣ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 10 ਮਹਾਂਵਿਦਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ, ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰੇਗੀ ਉਕਤ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਮੁੱਕ ਗਈ ਫੀਮ ਡੱਬੀ 'ਚੋਂ ਯਾਰੋ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਵੀ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੰਬਰਸਰੀਏ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨਸ ਹਾਊਸ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਇਸ਼ਕ ਫਰਾਈ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਤੀਜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਓਧਰ ਇਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਦੇ ਕਾਮੇਡੀ ਅਦਾਕਾਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
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