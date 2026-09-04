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ਮਲਵਈ ਹਿੱਸਿਆ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਅਮਨ ਮਹਿਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2026 at 3:31 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਨ ਮਹਿਮੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਖ' ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਅਮਨ ਮਹਿਮੀ ਬੈਨਰਸ' ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਡਿੰਗ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀਆ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਠੇਠ ਪੇਂਡੂ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਨ ਮਹਿਮੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਅਪਣੀ ਹੌਰਰ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ 'ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਫਿਲਮਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਨ ਮਹਿਮੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਆਫ-ਬੀਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਟਾਹਲੀ', 'ਤੁੰਗਲ', 'ਬਰਫੀ', 'ਫੱਕਰ', 'ਨਾਮੀ' ਅਤੇ 'ਰਾਜੀਬੰਦਾ', 'ਸੋਚ', 'ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਮੋਰ' ਅਤੇ 'ਲਫ਼ਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਗਾਮੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬੇਬੇ ਦਾ ਸੰਦੂਕ' 'ਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਉਮਦਾ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਦਾ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

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