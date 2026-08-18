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ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੋੜੀ, ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ' ਨਾਲ ਪਾਏਗੀ ਧੂੰਮਾਂ

ਓਟੀਟੀ ਉਤੇ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ'
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ' (Pic Credit: Poster/ Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2026 at 4:09 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ', ਜੋ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਿਲਮੀ ਪਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਕੇਬਲਵਨ ਨੈੱਟਵਰਕ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੋਤ ਕਪੂਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੀਡਿੰਗ ਐਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ, ਜੋਤ ਕਪੂਰ, ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਨੀਨਾ ਬੰਧੇਲ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਆਗਾਮੀ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖਕ ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਏ ਅਜੋਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੰਜ਼ਰ ਅਧੀਨ ਵਰਣਨ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਵਖਰੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਨਾ ਬੰਧੇਲ, ਜੋ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

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TAGGED:

PUNJABI FILM PUNJAB NA BHULIYO
OTT PUNJABI FILM
ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ
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