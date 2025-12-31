ETV Bharat / entertainment

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ…ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਨਵਲਪ੍ਰੀਤ ਰੰਗੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ…ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਵਲਪ੍ਰੀਤ ਰੰਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Nadiyon Paar Ek Pind Hunda C
Nadiyon Paar Ek Pind Hunda C (Photo Credit: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 31, 2025 at 4:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਵਲਪ੍ਰੀਤ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ 'ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ…ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ' ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

'ਸਟੂਡਿਓ 7 ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖਣ ਰਾਜਨ ਨਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਸੰਪਾਦਨ, ਡੀਓਪੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਲਪ੍ਰੀਤ ਰੰਗੀ ਖੁਦ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵਲਪ੍ਰੀਤ ਰੰਗੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇਬਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਹਾਣੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵਲਪ੍ਰੀਤ ਰੰਗੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੂਟ ਸਮੇਟਣ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਸੁਮੇਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨੂੰਨ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।

ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਰਾਜ ਨਾਦਾਨ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਣਾ, ਜਸਬੀਰ ਗਿੱਲ, ਸ਼ੁਭਮ ਸਿੱਧੂ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਕਡੋਲੀ, ਰਾਜਨ ਨਾਦਾਨ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਨ ਖਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

NADIYON PAAR EK PIND HUNDA C
ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਨਵਲਪ੍ਰੀਤ ਰੰਗੀ
POLLYWOOD LATEST NEWS
NAVALPREET RANGI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.