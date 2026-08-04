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ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲੀਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਚਿਹਰੇ

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ'
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ' (Pic Credit: Special Arrangement/Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 11:42 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਟੌਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਔਜਲਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਸਾਗਾ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਵਨ ਕਲਰਸ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਟੌਲ, ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੈਰੀ ਸੋਮਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।

ਰੁਮਾਂਟਿਕ-ਸੰਗੀਤਮਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਟੌਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਔਜਲਾ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਨ ਬਰਾੜ, ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਲਵਲੀ ਕੋਹਲੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਬੀਰ ਗਿੱਲ, ਸੁੱਖੀ ਖਿਆਲਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਪਾਰਸ ਅਤੇ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੀਤ ਔਜਲਾ
ਪ੍ਰੀਤ ਔਜਲਾ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਡੀਓਪੀ ਸੁੱਖ ਸੰਘੇੜਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਖੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਟੌਲ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਟੌਲ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਟੌਲ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰਿਲਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਲਕੜਬੱਗੇ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਸਟਾਰਰ 'ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਚੰਗੇ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮ 'ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਲਹਦਾ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

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ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ
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FILM MAINU MILEYA HI KYON
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਟੌਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਔਜਲਾ
MAINU MILEYA HI KYON CAST

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