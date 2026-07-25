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ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋੜੀ, ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਈ' ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।

Eiddan Kiddan Bai
Eiddan Kiddan Bai (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 25, 2026 at 1:27 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹਨ ਰਵਨੀਤ ਅਤੇ ਨਾਇਕਰਾ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਈ' ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

'ਪਰਿੰਦੇ ਫਿਲਮਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਐਸ ਮਹੰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੰਦੋ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਮਹੰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਪੱਖ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਉਮਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi film Eiddan Kiddan Bai
Punjabi film Eiddan Kiddan Bai (Poster)

ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਇਕਰਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵੰਡ ਓਮਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਜੱਟ ਵਰਸਿਸ ਆਈਲੈਟਸ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਲੋ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿਹੜੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

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EIDDAN KIDDAN BAI
ਰਵਨੀਤ ਅਤੇ ਨਾਇਕਰਾ
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