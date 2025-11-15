ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਾਤੀ ਤੇ ਡਕੈਤ' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Daatti te Dakaitt
Daatti te Dakaitt (Photo: Film Poster/ Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 15, 2025 at 3:31 PM IST

1 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਾਤੀ ਤੇ ਡਕੈਤ', ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 'ਐਲਸੀਏ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਇੱਥੇ ਕਈ ਡਕੈਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ" ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜੇਸ਼ ਮੰਜਾਨੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਸਕੇਲ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਪੱਖੋ ਨਵੀਂਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਜ ਗਿੱਲ, ਨੀਟੂ ਪੰਧੇਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਭੂਮੀ ਚੌਪੜਾ, ਵਰਿਯੰਕਾ ਖੋਸਲਾ, ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੀਟੂ ਪੰਧੇਰ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਇਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੱਟਵੇਂ ਅਤੇ ਜੁਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਫਿਲਮਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਅਪਣੀ' ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

