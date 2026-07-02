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ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ, ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪਾਏਗੀ ਚਾਨਣਾ

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਲ ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi film Chal mud Chaliye
Punjabi film Chal mud Chaliye (Photo Source: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 2, 2026 at 9:48 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਲ ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ', ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਮਾਤਾ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਫਿਲਮਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ-ਐਕਸ਼ਨ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ-ਪਟਕਥਾ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Punjabi film Chal mud Chaliye
Punjabi film Chal mud Chaliye (Photo Source: Special Arrangement)

ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡੀਓਪੀ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਨੰਦੀ ਵਾਲਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਰੁਣ ਅਬਰੋਲ, ਡੀਆਈ ਸੰਦੀਪ ਵਾਜਪਾਈ, ਬੈਕ ਗਰਾਊਂਡ ਸਕੋਰਰ ਡੀਜੇ ਨਰਿੰਦਰ, ਉਤਪਾਦਕ ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਰਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ, ਵਿਨੀਤ ਅਟਵਾਲ, ਗੈਵੀ ਲੂਥਰਾ, ਦਿਲਬਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਮੀ ਬਰਾੜ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤੀ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀਆ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।

Punjabi film Chal mud Chaliye
Punjabi film Chal mud Chaliye (Photo Source: Special Arrangement)

ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਨੀਤ ਅਟਵਾਲ, ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਸਟਾਰਰ 'ਚੰਨ ਤਾਰਾ' ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਸਿਨੇਮਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।

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