ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 11, 2025 at 3:46 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਫਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਵਾਈਟ ਨੋਟਸ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜਿੰਨ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
'ਮੰਨਿਆ ਥੋੜੇ ਚੱਕਵੇਂ, ਥੌੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਥਾਰਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਆਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁੱਚੇ, ਜੱਗੇ, ਜਿਉਣੇ, ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੇ, ਉਹੀ 2 % ਆਲੇ ਹਾਂ' ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤ ਮੋਲੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਰਵੱਈਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰੇਗੀ।
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਰਾੜ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਸਲਾਹੁਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਓਧਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੀਅਰ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਸਟਾਰਰ 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3' ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੱਖਰੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: